Кто получит выплаты ко Дню пожилого человека?

1 октября в России отмечается Международный день пожилых людей. Многие пенсионеры ждут к этой дате дополнительных денег, но на федеральном уровне разовая выплата не предусмотрена. Решение о поддержке принимают субъекты РФ самостоятельно, исходя из собственных бюджетных возможностей. Поэтому одинаковой суммы для всех нет: в одном регионе пенсионер получит несколько тысяч рублей, в другом — только стандартные льготы, а в третьем — ничего сверх обычной пенсии.

Какие категории пожилых людей получат выплаты ко Дню пожилого человека?

Регионы определяют категории получателей по-разному, но чаще всего в списки попадают:

пожилые люди старше 80 лет;

неработающие пенсионеры;

граждане с доходом ниже местного прожиточного минимума;

ветераны труда, труженики тыла, инвалиды, участники боевых действий;

пенсионеры с длительным стажем проживания в регионе, особенно в северных субъектах.

Дополнительно могут учитываться возраст — 60, 65 или 70 лет, трудовой стаж, одинокое проживание, статус семьи и другие условия. Иногда выплата положена только тем, кто уже получал пенсию на определённую дату.

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Каков размер выплаты ко Дню пожилого человека?

Суммы различаются очень сильно — от нескольких сотен рублей до десятков тысяч. Например, в Ненецком автономном округе выплаты могут достигать 10–17 тысяч рублей, в зависимости от возраста и стажа. На Ямале речь идёт примерно о 1,2 тысячи рублей. В Приморском крае — около тысячи рублей, в Челябинской области — порядка 800 рублей.

В Ярославской и Рязанской областях суммы скромнее — от 500 до 1200 рублей, причём с условиями по возрасту. В Северодвинске одиноко проживающим пенсионерам могут заплатить 3 тысячи рублей, а семьям из двух пенсионеров — 4 тысячи рублей, но при невысоком среднедушевом доходе. В Москве и Подмосковье отдельной разовой выплаты ко Дню пожилого человека нет, хотя действует много ежемесячных доплат и компенсаций.

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Как получить выплату ко Дню пожилого человека?

В большинстве регионов деньги приходят автоматически — вместе с пенсией. Пенсионеру не нужно никуда обращаться: соцзащита использует уже имеющиеся базы данных. В некоторых городах и районах требуется заранее подать заявление — иногда ещё в сентябре. Тогда могут понадобиться паспорт, СНИЛС, справка о составе семьи, реквизиты счёта, а в отдельных случаях — трудовая книжка. Тем, кто вышел на пенсию только в августе или сентябре, стоит уточнить в местной соцзащите: их могут включить в список уже после 1 октября.

Что делать, если выплата ко Дню пожилого человека не пришла?

Сначала нужно проверить региональные нормативные акты: возможно, в вашем субъекте такой меры просто нет. Затем стоит обратиться в местный отдел социальной защиты или МФЦ. Если выплата положена по закону, но не начислена, можно подать заявление и приложить документы. В случае отказа его можно обжаловать в вышестоящем органе или через суд.

Источники: www.vesti.ru, ura.news