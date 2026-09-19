Копилка на антресолях. Что продать, купить и во что вложиться осенью 2026

По данным Агентства по страхованию вкладов, средний размер банковского вклада россиянина к середине 2026 года достиг 455 тысяч рублей. Пока одни копят на депозитах, другие зарабатывают на советском виниле, а третьи спешно закупают технику до подорожания. Как поправить свое скромное состояние — в материале aif.ru.

Куда деть имеющиеся сбережения

«Граждане, храните деньги в сберегательной кассе! Если, конечно, они у вас есть...» — эту фразу вор-рецидивист Жорж Милославский из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» произнёс полвека назад, а звучит она сегодня почти как свежая инвестиционная рекомендация. Вопрос, куда деть накопления, актуален как никогда: по данным АСВ, 94,5% вкладчиков хранят на счетах до миллиона рублей.

Однако, прежде чем выбирать инструменты, нужно определить, какую потребность закрывают деньги — считает член НАСФП (Национальная ассоциация специалистов финансового планирования) Анна Усенко. «Деньги на безопасность, деньги на квартиру через три года и деньги на финансовую свободу через 20 лет — они могут находиться в одном портфеле, но должны быть распределены в разные инструменты, потому что у них разная цель», — отмечает она. Если же отвечать коротко и без рисков, то оптимальный вариант для каждого — депозит.

Суммы до миллиона — это ещё не инвестирование, а просто свободные средства, считает эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина, член генсовета «Деловой России» Олег Николаев. «Если мы оперируем суммой до миллиона рублей, значит, вы не инвестор. Вы просто человек, у которого завалялось немного лишних денег», — говорит он. Его рекомендация — не покупать акции наугад, а положить деньги на вклад. «Можно просто положить деньги на счет по ставке, которая, как минимум, убережет вас от инфляции», — поясняет миллионер Николаев. Альтернатива — комбинированные предложения с повышенной ставкой при участии в Программе долгосрочных сбережений (ПДС). Это пенсионный счёт в НПФ, который государство частично софинансирует и даёт налоговый вычет, напоминает он.

Для разной суммы — разный подход, понятное дело, рассуждает основатель Rodin.Capital Алексей Родин. Для 300 тыс. рублей его выбор — вклад в банке с максимальной ставкой. «Поскольку система страхования вкладов покрывает до 1,4 млн рублей, то беспокоиться не стоит», — поясняет он. Для 500 тыс. — 80% на вклад, остаток на ОФЗ (облигации федерального займа). При накоплениях до 1 млн вклады остаются оптимальным вариантом на горизонте 3–6 месяцев, считает он.

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Успеть до ценника: что подорожает к концу осени

Если с инвестициями разобрались, встаёт другой вопрос — что купить сейчас, пока цены не пошли вверх. По данным Росстата, продовольственная инфляция только за первые восемь месяцев 2026 года достигла 8,4%. Оптовые цены на картофель выросли на 38–40%, курица может прибавить 20–25% к концу сентября, сахар приближается к 90 рублям за килограмм.

Покупать всё подряд, пока не подорожало — дурная стратегия, предупреждает Анна Усенко. «Тут бы я закупала всё, что связано с импортом, импортные товары, автомобили, технику», — говорит эксперт. Она советует покупать раньше намеченного срока, возможно, в рассрочку или по субсидированному кредиту. Овощи на год вперед закупать не стоит — аренда погреба обойдется дороже.

Согласен с ней и инвестор Алексей Родин: покупать впрок — ошибочная стратегия. «Финансово грамотный человек ведет список необходимых дорогостоящих покупок, которые нужно совершить в ближайшее время. После этого необходимо мониторить рынок, следить за акциями, отмечая динамику», — говорит он. Также можно получать 2–4 тыс. рублей в месяц, разобравшись в системе кешбэков банков.

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Сокровища с антресолей: на чём заработать из советского прошлого

Если деньги нужны прямо сейчас, возможно, они уже лежат дома — на антресолях. Загляните туда. А может быть на вашей даче что-то запылилось и ждет своего часа. По данным торговых площадок, виниловые пластинки стоят от 50 рублей за рядовые экземпляры до 150 тыс. рублей за редкие релизы. Самиздат группы «Кино» «45» (Антроп, 1982) оценивается в 40 000–80 000 рублей. Ёлочные игрушки стартуют от 50–500 рублей, сервизы — от 1 тыс. рублей.

«В категории интересных товаров фигурирует стекло (фарфор, фаянс, хрусталь), книги, журналы, открытки. Бессменная классика — это монеты, особенно если это „перепутки“» — перечисляет востребованные категории федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Сергей Красноусов. Цена зависит от состояния, партии и тиража.

Чаще всего россияне разбирают антресоли и просто выкидывают содержимое, не изучая историю предметов, констатирует Красноусов: «Не понимают, что на „ненужной“ вещи можно заработать». Оценить находку можно на специальных форумах, торговых площадках или у продавцов на блошиных рынках.

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Прежде чем отправлять вещь на свалку, стоит выставить её на продажу через специализированные площадки или соцсети. Финэксперт Анна Усенко советует: «Если реакция есть и продается достаточно быстро, если предлагают какие-то деньги, то я бы не задумываясь, конечно же, отправляла все это в продажу и давала вещам вторую жизнь».

Сейчас продать можно практически всё — ведь всегда найдутся коллекционеры, заинтересованные в вещах определённой эпохи. Прежде чем выкидывать ненужное, стоит проверить, не может ли оно принести вам доход.