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Кому положена компенсация за детский сад?

Категория:  Деньги от государства
Ответ редакции
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Компенсация за детский сад — это возврат части родительской платы за присмотр и уход. Она не заменяет другие детские пособия и не выплачивается автоматически. Претендовать на нее может тот, кто официально вносит деньги за садик: мама, папа или другой законный представитель ребенка. При этом конкретные правила устанавливает регион, поэтому универсальной суммы и единого списка условий нет. Информацию об этом публикует портал «Госуслуги для родителей».

Фото: istockphoto.com

Кто может получить компенсацию за детский сад?

В большинстве субъектов РФ власти сами решают, кому давать компенсацию. Они могут проверять нуждаемость семьи, например, считать среднедушевой доход. Если он выше местного порога, в выплате могут отказать. Но так делают не везде: в некоторых регионах доход не учитывают. Например, в Краснодарском крае компенсацию предоставляют независимо от достатка семьи. Дополнительно регионы вводят льготы для отдельных категорий — многодетных, семей участников СВО и других.

Сколько денег можно вернуть за детский сад?

Федеральный закон «Об образовании» задает минимальную планку. Статья 65 устанавливает: на первого ребенка — не меньше 20% средней родительской платы по региону, на второго — не меньше 50%, на третьего и следующих — не меньше 70%. Регион может поднять эти значения, но не снизить. Поэтому итоговый процент зависит от местного законодательства.

Формула расчета тоже региональная. В Московской области размер компенсации привязан к средней родительской плате и фактическому числу дней, которые ребенок провел в саду. В Москве в государственных детских садах логика другая: возвращают процент от фактически внесенной суммы, без отдельного пересчета по дням посещения. То есть даже при одинаковом количестве детей в разных областях выплаты могут различаться.

Правда ли, что родитель может получать зарплату за воспитание своих детей? Подробнее

Куда обращаться за компенсацией?

Узнать условия и подать заявление можно несколькими способами:

  • на региональном портале госуслуг или на Госуслугах, если услуга доступна онлайн;
  • на сайте местного министерства или департамента образования;
  • в органе управления образованием по месту жительства;
  • непосредственно в детском саду.

Чтобы проверить онлайн-оформление, введите в поиске «Компенсация родительской платы за детский сад». Если услуга отображается, заявление можно подать через личный кабинет. Главное — уточнить правила именно вашего региона: от них зависят и сумма, и порядок получения.

Источники:

https://max.ru/gosuslugiforparents

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