До какой даты можно подать заявление на ежегодную семейную выплату в 2026?

Ежегодная семейная выплата позволяет работающим родителям вернуть часть уплаченного НДФЛ за доходы года, предшествующего обращению, то есть в 2026 году — за 2025 год. Государство предоставляет эту меру поддержки при соблюдении ряда критериев, а размер возврата рассчитывается индивидуально. Чтобы успеть воспользоваться своим правом, важно знать не только условия, но и точные даты приёма заявлений, а также способы их подачи.

Какого числа перестанут принимать заявление на ежегодную семейную выплату?

Крайний срок подачи — 30 сентября. Пропуск этой даты лишает права на выплату за отчётный год. Состав семьи и перечень имущества фиксируются именно на день обращения, поэтому не стоит откладывать визит или отправку заявления на последние часы. Также стоит помнить, что выплата является ежегодной — заявление нужно подавать каждый год заново, за доходы предыдущего календарного года. Можно ли получить семейную выплату, будучи не в браке? Подробнее

Кто имеет право на выплату?

Претендовать на выплату могут граждане России, воспитывающие двух и более детей, возраст которых не превышает 18 лет, а если ребёнок учится очно — то 23 лет (согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона № 179-ФЗ). При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения, а также учитывается наличие движимого и недвижимого имущества у заявителя и членов его семьи. Кроме того, обязательным условием является отсутствие задолженности по уплате алиментов (п. 3 ст. 1 закона № 179-ФЗ) — только при выполнении всех этих требований средства будут перечислены.

Как рассчитывается размер выплаты?

Сумма ежегодной семейной выплаты определяется как разница между фактически исчисленным налогом на доходы физических лиц с заработка заявителя за предшествующий год и суммой налога, рассчитанной с того же дохода, но по ставке 6% (п. 5 ст. 1 закона № 179-ФЗ). Иными словами, семья получает обратно ту часть подоходного налога, которая превышает льготную шестипроцентную ставку. Полный перечень доходов, учитываемых при расчёте среднедушевого дохода семьи, а также виды движимого и недвижимого имущества, влияющие на право получения выплаты, закреплены в постановлении Правительства РФ от 27 декабря 2025 г. № 2173. Кто не сможет оформить семейную выплату в 2026 году? Подробнее

Куда и как подать заявление?

Подать заявление можно тремя способами: через портал «Госуслуг» (самый оперативный вариант, где многие данные заполняются автоматически), лично в любом отделении Социального фонда России или в офисе МФЦ. Все эти каналы принимают документы с 1 июня по 30 сентября 2026 года включительно — именно в этот период формируется заявочная кампания за доходы 2025 года.

Источники:

https://www.garant.ru/