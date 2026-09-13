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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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С 1 января правительство начнет мониторинг цен на 24 вида продуктов

freepik.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

С 1 января правительство начнет мониторить цены на 24 вида продуктов. Перечень сформирован в рамках закона о контроле стоимости продовольствия на всех этапах поставок — от производителя до розничного магазина.

В августе в России был одобрен закон, который начнёт действовать с 2027 года. Он предусматривает мониторинг цен на продовольственные товары на всех этапах их движения — от производителя до розничного магазина.

В список вошли говядина, свинина, баранина и мясо птицы, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр и яйца. Также под наблюдением будут цены на сахар, соль, муку, хлеб, рис, гречку и макаронные изделия. Отдельный блок составят овощи: картофель, свекла, репчатый лук, морковь, помидоры, огурцы и капуста.

Новый механизм позволит отслеживать изменения стоимости продуктов на разных этапах их движения по цепочке поставок. Власти смогут анализировать, на каком именно участке происходит резкий рост цен и чем он обусловлен.

Ранее эксперт объяснил, что мировые цены на продовольствие достигли максимума с конца 2022 года из-за сочетания климатических, энергетических, торговых и технологических факторов.
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