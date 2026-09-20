Китай увеличил импорт российской пшеницы в семь раз за восемь месяцев

Китай с января по август 2026 года импортировал из России пшеницы почти на 17,6 миллиона долларов. Объем поставок оказался в семь раз выше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

За весь 2025 год стоимость российского импорта пшеницы составила около 14,63 миллиона долларов. При этом за первые восемь месяцев прошлого года Китай закупил российской пшеницы на 2,72 миллиона долларов.

Рост отмечен и по другим зерновым. За семь месяцев 2026 года поставки ячменя из России в Китай достигли 96,6 миллиона долларов, увеличившись более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Импорт российской кукурузы вырос на 40% — до 86,8 миллиона долларов.

Россия заняла четвертое место среди поставщиков ячменя в Китай и третье место по поставкам кукурузы, передает «Интерфакс».

В 2025 году товарооборот сельскохозяйственной продукции между Россией и Китаем вырос на 21%. Российский экспорт увеличился на 20%, а поставки из Китая в Россию — на 24%.

За первые пять месяцев 2026 года аграрный товарооборот двух стран вырос еще на 33%. При этом российский экспорт увеличился на 42%.