Финансист Лобода назвал диапазоны стоимости валют в середине сентября

Курс доллара в ближайшее время будет колебаться в пределах 82,64–85,29 рубля, евро окажется в коридоре 95,90–101,30 рубля, а юань будет стоить от 12,30 до 13 рублей. Об этом сообщил «Известиям» финансист Андрей Лобода.

Эксперт подчеркнул, что на российскую валюту одновременно давят дефицит бюджета, рост логистических издержек и сложности на внутреннем топливном рынке. При этом техническая картина пока складывается в пользу иностранных валют из-за пробоя важных уровней сопротивления в паре доллар-рубль.

Дополнительную поддержку национальной валюте оказывают высокие цены на нефть марки Brent, достигшие 107 долларов за баррель, и решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14 процентов. По оценке финансиста, фундаментальные факторы ограничивают способность рубля к значительному укреплению, поэтому до конца второй декады сентября участникам рынка стоит готовиться к повышенной волатильности основных валютных пар.

Курс доллара на предстоящей неделе будет формироваться в диапазоне от 83 до 85 рублей, а юань останется в коридоре от 12,3 до 12,7 рубля при отсутствии неожиданных событий. Такой прогноз «Российской газете» аналитик Наталья Ващелюк. Эксперт отметила, что на прошлой неделе американская валюта опустилась с 86,6 до 84,3 рубля и перестала укрепляться.

Она отметила, что временное ослабление рубля в начале прошлой недели было вызвано разовыми сделкам. Однако к середине недели национальная валюта отыграла позиции благодаря существенному росту цен на нефть. Экспортная выручка поступает на рынок с запаздыванием, поэтому дальнейшее укрепление рубля будет сдерживаться увеличением импорта, покупками валюты в рамках бюджетного правила и ростом премии за геополитические риски.

Курс рубля в ближайшее время будет зависеть от объемов продажи валютной выручки экспортерами, бюджетного правила, потребности России в импорте и геополитической обстановки. Об этом «Газете.Ru» заявила эксперт по фондовому рынку Людмила Рокотянская. Связь российской валюты с нефтяными котировками сохранилась, но стала менее прямой и может проявляться с задержкой, тогда как влияние решений государства и действий крупнейших компаний заметно выросло.

Требования к продаже экспортной выручки были смягчены, поэтому дальнейшие шаги экспортеров способны заметно повлиять на динамику рубля. При этом Минфин в сентябре уменьшит покупки валюты в рамках бюджетного правила, что окажет национальной денежной единице некоторую поддержку. Дополнительным риском аналитик назвала ситуацию на топливном рынке и геополитическую напряженность, способную повысить спрос инвесторов на защитные активы.

Ранее сообщалось, что Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%.