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Эксперт Белянчикова дала актуальные советы по хранению сбережений

istockphoto.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Россиянам рекомендуется обратить внимание на диверсифицированные финансовые инструменты для хранения сбережений. Об этом «Российской газете» рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Она отметила, что для краткосрочных накоплений рекомендуется использовать банковские вклады с доходностью выше инфляции или обычные накопительные счета. Средства, которые не понадобятся в ближайшие три-пять лет, целесообразно размещать в облигациях федерального займа с минимальным порогом входа.

В качестве надежного резерва на черный день отлично подходит физическое золото, поскольку налог на добавленную стоимость при покупке инвестиционных слитков был полностью отменен. Дополнить такой защитный портфель можно валютными вкладами или корпоративными облигациями надежных эмитентов для инвесторов, готовых к умеренному риску.

Покупать валюту для сбережений или будущих расходов выгоднее и безопаснее частями, чтобы избежать риска приобретения активов по локальному максимуму курса. Об этом «Газете.Ru» рассказал стратег на фондовом рынке Дмитрий Макаров.

Эксперт отметил, что стратегия усреднения позволяет покупать валюту равными долями через определенные промежутки времени или по заданным уровням. Такой подход устраняет необходимость угадывать точку разворота рынка, с которой системно не справляются даже профессиональные участники.

По словам Макарова, формировать валютный резерв следует исходя из конкретных финансовых целей, например оплаты обучения или лечения, а не руководствуясь новостным фоном. Макаров также подчеркнул, что валюта не является универсальной защитой от всех рисков, поэтому для долгосрочных накоплений разумнее диверсифицировать портфель, сочетая рублевые и валютные активы, чтобы не переплачивать за рыночный страх в моменты паники.

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