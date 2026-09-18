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Экономист Толкачев рассказал, сколько денег стоит держать на чёрный день

magnific.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Финансовая подушка семьи в стабильной ситуации должна покрывать минимум шесть месяцев обязательных расходов, а более комфортным запасом сейчас можно считать девять–двенадцать месяцев, рассказал ИА IrkutskMedia экономист Сергей Толкачев.

Особенно внимательно рассчитывать резерв эксперт советует семьям с ипотекой и другими кредитами. В сумму следует включать аренду или ипотеку, коммунальные платежи, продукты, транспорт, связь, лекарства и минимальные платежи по займам.

Эксперт Василий Кутьин рекомендует сначала проанализировать расходы за последние три-четыре месяца и отделить обязательные траты от тех, от которых в сложной ситуации можно временно отказаться.

Если необходимые расходы составляют 110 тыс. рублей в месяц, финансовая подушка на три-шесть месяцев должна находиться в диапазоне от 330 до 660 тыс. рублей.

Кутьин подчеркнул, что такой резерв не предназначен для заработка и должен оставаться быстро доступным. Толкачев также советует регулярно пересматривать его размер: если семейные расходы выросли, накопления необходимо увеличивать пропорционально.
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