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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Экономист Сафонов объяснил зарплаты выше 1 млн рублей в рыбоводстве

Виктор Толочко / РИА Новости
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Средняя зарплата выше 1 млн рублей в морском пастбищном рыбоводстве может объясняться особенностями статистики, небольшим числом предприятий и сезонным характером работы, рассказал KP.RU профессор Финансового университета Александр Сафонов.

По данным Росстата за первое полугодие 2026 года, средняя начисленная зарплата в этой сфере составила 1,052 млн рублей в месяц. Для сравнения, в управлении ценными бумагами показатель достиг 681 тыс. рублей, в перестраховании 554 тыс., а в управлении инвестфондами 553 тыс. рублей.

Сафонов пояснил, что значительная часть предприятий морского пастбищного рыбоводства относится к малому и среднему бизнесу, который Росстат не учитывает в этой статистике. На сезонных предприятиях в штате при этом могут оставаться преимущественно руководители, тогда как остальных работников нанимают по гражданско-правовым договорам или как самозанятых.

«Когда речь идет о подотрасли с небольшим количеством уникальных предприятий и выраженной сезонностью, по полученным средним данным корректные выводы делать сложно», - отметил экономист.

По словам Сафонова, статистика может и занижать реальные доходы в других отраслях, если часть выплат оформляется отдельно от основной зарплаты. Эксперт подчеркнул, что в отдельных сегментах финансового сектора и IT средний работник может ежемесячно получать больше, чем в морском пастбищном рыбоводстве.
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