Экономист Безсмертная объяснила резкий рост цен на красную икру

Дальнейший рост цен на красную икру может замедлиться после достижения уровня, при котором покупатели начнут заметно сокращать спрос или переходить на заменители, рассказала «ФедералПресс» декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Безсмертная.

По её словам, ситуация на рынке во многом зависит от объёмов вылова лососевых. В 2026 году специалисты ожидают около 100–110 тыс. тонн при первоначальном прогнозе в 227 тыс. тонн, что может стать худшим результатом за последние 20 лет.

В отдельных торговых точках икра нового производства уже стоит на 30–90% дороже прошлогодней. При этом в 2025 году, когда вылов лососевых достиг 335,5 тыс. тонн после 235 тыс. тонн годом ранее, средние цены за год снизились на 2,2%.

Для сравнения, в 2024 году красная икра подорожала в среднем почти на 56%. Наиболее заметный рост Росстат фиксировал в сентябре и октябре.

Безсмертная подчеркнула, что стоимость конкретной покупки зависит не только от общей ситуации на рынке, но и от вида рыбы, года производства, упаковки и ценовой политики продавца. Разница между федеральными округами может достигать 25%.

Экономист отметила, что красная икра относится к премиальным товарам и не является продуктом первой необходимости. Поэтому после преодоления определённого ценового порога снижение спроса может начать сдерживать дальнейшее подорожание.