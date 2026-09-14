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Экономист Безсмертная объяснила резкий рост цен на красную икру

Freepik @freepik / АиФ-Новосибирск
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Дальнейший рост цен на красную икру может замедлиться после достижения уровня, при котором покупатели начнут заметно сокращать спрос или переходить на заменители, рассказала «ФедералПресс» декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Безсмертная.

По её словам, ситуация на рынке во многом зависит от объёмов вылова лососевых. В 2026 году специалисты ожидают около 100–110 тыс. тонн при первоначальном прогнозе в 227 тыс. тонн, что может стать худшим результатом за последние 20 лет.

В отдельных торговых точках икра нового производства уже стоит на 30–90% дороже прошлогодней. При этом в 2025 году, когда вылов лососевых достиг 335,5 тыс. тонн после 235 тыс. тонн годом ранее, средние цены за год снизились на 2,2%.

Для сравнения, в 2024 году красная икра подорожала в среднем почти на 56%. Наиболее заметный рост Росстат фиксировал в сентябре и октябре.

Безсмертная подчеркнула, что стоимость конкретной покупки зависит не только от общей ситуации на рынке, но и от вида рыбы, года производства, упаковки и ценовой политики продавца. Разница между федеральными округами может достигать 25%.

Экономист отметила, что красная икра относится к премиальным товарам и не является продуктом первой необходимости. Поэтому после преодоления определённого ценового порога снижение спроса может начать сдерживать дальнейшее подорожание.
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