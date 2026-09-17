Ждем октябрь. Рост цен на важнейшие продукты в России замедлился

С 8 по 14 сентября продукты, из которых можно было бы испечь десять блинчиков, подорожали на 0,28%, и такая «блинная» инфляция снова в разы обогнала общую, которая, по данным Росстата, к понедельнику стала равной 0,02%. Соотношение «блинной» и общей инфляции, или блиндекс, подскочил до 14.

Такой показатель журналисты aif.ru считают каждую неделю. Классический рецепт блинчиков, напомним, не включает в себя слишком дорогих ингредиентов (в нем только яйца, мука, молоко, сливочное и подсолнечное масло, соль и сахар), и эти продукты покупают все, значит, и изменение цен на них тоже касается большинства граждан.

На прошедшей неделе в списке необходимых для приготовления блинов ингредиентов подорожали мука (рост с 56,91 рубля до 56,97 рубля за килограмм), молоко (было 97,79 рубля, стало 97,88 рубля за литр), растительное масло (было 157,96 рубля, стало 158,40 рубля), куриные яйца (было 95,18 рубля, стало 97,40 рубля). Также несущественно подорожали сахар и соль. Общая инфляция, упавшая ниже нуля в конце лета, с 0,05% замедлилась до 0,02%. Неделя к неделе замедлилась и «блинная»: на прошлой неделе она была равна 0,39%, к прошедшему понедельнику — 0,28%.

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«С начала года цены выросли на 4,74% против 4,29% за аналогичный период прошлого года, — комментирует аналитик УК „Альфа-Капитал“ Алина Попцова. — Дефляция в первую очередь была вызвана снижением цен на фрукты и овощи, и говорить о том, что рост цен замедляется, не приходится. Более того, в октябре инфляционное давление может усилиться — с 1 числа произойдет плановая индексация тарифов ЖКХ и РЖД. В августе, согласно предварительным оценкам, бензин подорожал на 0,62%, с начала сентября — на 0,58%. Сохранение инфляции отражают и цены на базовые товары и услуги — электроника и автомобили, например, подорожали в связи с ослаблением рубля».

Курс национальной валюты, по мнению Попцовой, — это один из ключевых факторов инфляции, а данные по инфляции — один из основных ориентиров, по которым можно предположить траекторию политики Банка России.