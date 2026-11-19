За прошедшую неделю набор из продуктов, нужных для приготовления десяти блинов, подорожал на 23 копейки, с 77,26 до 77,49 рублей. Таким образом «блинная» инфляция ускорилась до 0,3%, и при общей инфляции 0,19% блиндекс, то есть их соотношение, снизился до 1,579.

Такой показатель журналисты aif.ru считают каждую неделю. Классический рецепт блинчиков, напомним, не включает в себя слишком дорогих ингредиентов (в нем только яйца, мука, молоко, сливочное и подсолнечное масло, соль и сахар), и эти продукты покупают все, значит, и изменение цен на них тоже касается большинства граждан.

С 10 по 16 ноября из «блинных» продуктов подорожали практически все, кроме растительного масла и сахара. Цена на килограмм сливочного масла, по данным Росстата, поднялась с 1110,74 рубля до 1113,28 рубля, на десять куриных яиц — со 111,46 рубля до 112,54 рубля. Таким образом, пока общая инфляция в России, в начале ноября составившая −0,04%, только растет, «блинная» ведет себя неоднородно, то замедляясь, то ускоряясь (к концу октября — 0,3%, затем — 0,42%, 0,12% и 0,3%).

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«Колебания цен на отдельные продукты не всегда совпадают с динамикой инфляции в целом, — объясняет руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. — Во-первых, в случае с «блинной» инфляцией речь идет о корзине с достаточно узким набором продуктов, на который заметно влияют изменения стоимости даже одного товара. Например, за последнюю неделю куриные яйца подорожали на 1%, а сливочное масло — на 0,3%, тогда как сахар подешевел на 1%. Во-вторых, продовольственные товары по-разному реагируют на сезонные факторы, изменение производственных издержек и ситуацию с предложением. Поэтому ускорение или замедление роста цен в такой корзине от недели к неделе необязательно свидетельствует об изменении общего инфляционного тренда.

До конца года серьезного замедления текущей инфляции эксперт не ожидает.

«С наступлением холодов традиционно дорожает плодоовощная продукция, а ближе к новогодним праздникам дополнительное влияние может оказать сезонное увеличение потребительского спроса, — добавил он. — Таким образом, инфляция по итогам года может сложиться вблизи нижней границы октябрьского прогноза Банка России 7,1–7,6%».