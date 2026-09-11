Новый этап. Герман Греф стал главой Российско-Индийского делового совета

Ожидается, что под руководством Грефа совет будет переформатирован, а взаимодействие бизнеса России и Индии выйдет на новый технологический и институциональный уровень.

Планируется усилить роль совета в развитии двусторонних деловых связей и расширить участие российского и индийского бизнеса, включая крупнейшие компании, госкорпорации, финансовые институты, а также малые и средние предприятия.

В структуре совета предполагается создать профильные отраслевые комитеты. Также планируется повысить уровень российско-индийских деловых мероприятий, в том числе проводить ежегодный деловой форум с участием представителей правительств и бизнес-сообщества двух стран.