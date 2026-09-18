Сбер оплатит мобильную связь. Что получат зарплатные клиенты

Повседневные обязательные траты россиян постепенно сокращаются благодаря развитию экосистемных сервисов. Сбер объявил о решении полностью компенсировать расходы на мобильную связь тем, кто получает зарплату на карту банка.

Каждый месяц клиенты будут получать 50 Гб скоростного интернета и 300 минут звонков без каких-либо списаний. Для этого достаточно перенести свой действующий номер телефона в СберМобайл и подключить тариф «Для профессионалов». Тем, кто уже пользуется указанным оператором связи и получает зарплату на карту банка, переносить номер не потребуется — достаточно выбрать необходимый тариф. В итоге человек сможет сэкономить на связи более 7500 рублей в год.

Связь фактически исключается из перечня обязательных ежемесячных платежей. Условия не содержат скрытых комиссий или дополнительных требований по минимальному обороту, пока на карту регулярно поступают зарплатные начисления, услуги сети оплачивает банк.

Переход на обслуживание не создает неудобств с обновлением контактов в онлайн-банках, мессенджерах или на портале «Госуслуги», так как номер сохраняется за абонентом. Для этого достаточно оставить заявку в приложении банка или в отделении при оформлении зарплаты.

Последовательное снижение финансовой нагрузки

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы последовательно убираем из повседневной жизни наших клиентов лишние финансовые расходы и ограничения. В августе этого года сделали бесплатными переводы между клиентами банка и оплату ЖКХ в СберБанк Онлайн. Теперь отменяем плату за мобильную связь для зарплатных клиентов. Это продолжение простого подхода: чем чаще человек пользуется нашими сервисами, тем понятнее и выгоднее они должны быть. Деньги, которые обычно люди тратили на связь, останутся в их личном бюджете».

Ольга Барынина, директор по стратегии СберМобайла:

«Мобильная связь давно стала неотъемлемой частью повседневной жизни — она помогает нам оставаться на связи с близкими, работать и решать привычные задачи. Поэтому появление СберМобайла среди преимуществ зарплатного проекта дает клиентам понятную и ощутимую выгоду. Для нас это возможность познакомить с мобильной связью от Сбера новую аудиторию, дать ей возможность оценить качество связи и сервиса, которые в данный момент уже доступны 7,5 млн действующим абонентам».

Оплата связи дополняет перечень преимуществ зарплатных клиентов, среди которых сниженные процентные ставки по потребительским кредитам и ипотеке, повышенная доходность по вкладам, доступ к опции «Деньги до зарплаты» и партнерские программы лояльности. Инструмент направлен на то, чтобы карта обеспечивала ощутимую экономию в ежедневных тратах, а не использовалась исключительно в дни выплат.