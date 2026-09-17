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Рейтинг управленцев России. Отмечены шесть представителей ГК «А101»

Фото: пресс-служба ГК «А101»

Ассоциация менеджеров совместно с ИД «Коммерсантъ» выпустила XXVII ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Представители ГК «А101» были отмечены в направлении «Строительство и девелопмент» в шести номинациях.

В рейтинг вошли генеральный директор группы компаний Игнатий Данилиди в номинации «Высший руководитель», директор по развитию компании Дмитрий Цветов, директор по внедрению цифровых сервисов Татьяна Файнблит в номинации «Директор по цифровой трансформации», директор по коммуникациям Ирина Дорохина в номинации «Директор по связям с общественностью», директор по правовому обеспечению и управлению рисками Павел Антонов в номинации «Директор по правовым вопросам». Елена Уржумова вошла в число участников рейтинга среди директоров по персоналу.

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» формируется на основе экспертных опросов среди руководителей компаний и отраслевых специалистов. Он отражает результаты оценки управленцев по различным направлениям деятельности.
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