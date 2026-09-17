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Рейтинг российских менеджеров. Руководители МегаФона возглавили список

istockphoto.com

Сразу 14 руководителей МегаФона и его дочерних компаний вошли в ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», опубликованный 17 сентября. Семь представителей оператора заняли первые места в профильных категориях.

В число лидеров вошли:

  • Хачатур Помбухчан, генеральный директор — первое место в категории «Топ-250 высших руководителей»;
  • Эмин Антонян, коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов — первое место в «Топ-40 директоров по цифровой трансформации»;
  • Дмитрий Рудских, коммерческий директор — первое место в «Топ-100 коммерческих директоров»;
  • Олег Телюков, операционный директор — первое место в «Топ-25 операционных директоров»;
  • Роман Ермоленко, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом — первое место в «Топ-80 директоров по персоналу»;
  • Владимир Месропян, директор по связям с государственными органами — первое место в «Топ-40 директоров по отношениям с органами власти»;
  • Дарья Лизунова, корпоративный секретарь — первое место в «Топ-30 директоров по корпоративному управлению».

Ещё шесть представителей компании вошли в тройку лидеров своих профессиональных направлений. Среди них директор по закупкам и логистике Алексей Крутицкий, финансовый директор Денис Федотов, директор по правовым вопросам Сергей Переверзев, директор по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям Мария Илюкина, директор дирекции ИТ-инфраструктуры Павел Табашников и директор по складской и транспортной логистике Татьяна Гусева.

В свою очередь, управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников вошел в тройку лидеров среди директоров по развитию.

В компании связывают результаты с системным развитием управленческих компетенций и отмечают вклад руководителей в достижение бизнес-целей.

«Для нас важно, что наше внимание к развитию управленческих талантов дает такие ощутимые результаты. Каждый из вошедших в рейтинг — это пример того, как профессионализм и преданность делу превращаются в реальные достижения компании на рынке», — отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Роман Ермоленко.

По его словам, успех компании основан на выдающихся руководителях, которые ежедневно берут на себя сложные вызовы и устанавливают новые ориентиры в сфере телекоммуникаций.
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