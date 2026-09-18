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Рекорд заявок. Опубликован список лучших проектов в сфере коммуникаций

SPN.Communications

Международная премия в области коммуникаций и маркетинга PROBA Awards опубликовала шорт-лист сезона 2026 года, в который вошли 229 проектов и специалистов. Победителей объявят 24 сентября на торжественной церемонии в Санкт-Петербурге в рамках международного форума по коммуникациям Baltic Weekend.

В этом году поступило 348 заявок — это рекордное число за историю конкурса. Работы оценивали 70 экспертов коммуникационной отрасли.

В новом сезоне организаторы обновили структуру, представив наряду с традиционными категориями отраслевые номинации, позволяющие оценивать коммуникационные проекты в контексте конкретных рынков, а также отдельный блок для агентств.

«В этом сезоне мы сознательно пересмотрели структуру, чтобы премия точнее отражала то, как сегодня устроен коммуникационный рынок. Появление отраслевых номинаций позволяет сравнивать проекты в более релевантном контексте, а расширение числа категорий дает возможность отметить больше профессиональных практик и решений. При этом для нас по-прежнему важно главное — качество коммуникационных проектов и вклад специалистов в развитие индустрии», — отметил председатель организационного комитета премии Андрей Баранников.

По словам председателя жюри премии Лилии Глазовой, в заявках этого года заметно выросла роль стратегического подхода и попыток показать влияние коммуникаций на бизнес-задачи.

«Из года в год проекты шорт-листа становятся сложнее, содержательнее, в них все больше стратегической работы и попыток показать реальный вклад коммуникаций в задачи бизнеса. С этого года особенное место в премии занимает блок агентских номинаций. В центре внимания чаще оказываются бренды и их достижения, тогда как вклад агентств не всегда заметен. Теперь премия позволяет отметить не только лучшие коммуникационные проекты, но и агентства, которые стоят за их успехом», — сказала Лилия Глазова.

Традиционно в конкурсе представлен блок «Университет». Студенческие номинации «Лучший практический коммуникационный проект» и «Лучший теоретический коммуникационный проект» проходят при поддержке цифровой экосистемы МТС. В 2026 году в университетском направлении также появилась номинация «Лучший преподаватель».

Кроме того, в шорт-лист вошли финалисты специальной номинации «Выбор Эрмитажа», учрежденной совместно с Государственным Эрмитажем. В ней участвуют коммуникационные проекты, направленные на популяризацию музейных инициатив и коллекций.
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