Развитие партнёрства. Сбер укрепляет позиции в Индии

В ходе пресс-конференции, посвящённой развитию российско-индийского делового сотрудничества, Президент и Председатель Правления Сбербанка Герман Греф рассказал о текущих проектах и стратегических планах банка на индийском рынке. Основное внимание он уделил созданию новой финансовой и технологической инфраструктуры, а также строительству крупнейшего российского бизнес-хаба в Индии.

Финансовая инфраструктура и транзакции

Герман Греф отметил, что Сбер развивает свой финансовый бизнес в Индии на протяжении 16 лет. Сегодня банк обслуживает на индийском направлении десятки тысяч корпоративных клиентов и выступает ключевым партнёром как для российских компаний, стремящихся выйти на индийский рынок, так и для индийских компаний, ведущих бизнес с Россией.

Одним из ключевых достижений последнего времени стало решение проблем, связанных с проведением транзакций между двумя странами. Денежные переводы из Индии в Россию и обратно теперь занимают всего несколько минут, а комиссии за финансовые услуги между странами приближаются к среднемировому уровню. Это открывает новые возможности для развития бизнеса.

Создание делового центра в Нью-Дели

Для расширения своего присутствия в Индии Сбер приобрел два офисных здания, которые уже строятся и будут сданы в эксплуатацию в 2028 году. В центре Нью-Дели банк создаст не только собственную штаб-квартиру, но и бизнес-центр для крупнейших российских и индийских компаний, развивающих деловое сотрудничество между Россией и Индией.

Общая площадь комплекса составит 48 000 квадратных метров. Проект стал крупнейшей российской инвестицией в коммерческий рынок недвижимости Индии. Он обеспечит офисами высокого класса компании, работающие в этом регионе.

Цифровая экосистема для российско-индийских отношений

Сбер объявил о запуске двух специализированных платформ для бизнеса в обеих странах.

Одна из них — платформа по подбору персонала, которая объединяет российские и индийские рекрутинговые агентства и государственные сервисы. Её цель — привлечение индийских специалистов на российский рынок, испытывающий острый дефицит кадров. Кроме того, проект будет способствовать культурному обмену и укреплению деловых связей.

Вторая — ИТ-платформа для поиска партнёров, разрабатываемая совместно с крупнейшими индийскими компаниями. Она предоставит индийскому бизнесу всю необходимую информацию о возможностях на российском рынке, нормативном регулировании и потенциальных партнёрах. Учитывая, что Сбер обслуживает около 50% российского рынка и имеет три миллиона корпоративных клиентов, налаживание связей между индийскими компаниями и российскими партнёрами будет простым и эффективным.

Три направления

Главная задача — создать цифровую экосистему для компаний обеих стран и сбалансировать торговый дефицит. В настоящее время дисбаланс составляет около 50 млрд долларов США в пользу России. Сбер намерен увеличить долю индийского экспорта на российском рынке. Ожидается, что к концу текущего года банк будет обслуживать более 15% всего товарооборота между странами.

Герман Греф также подчеркнул, что банк заинтересован в партнёрстве с Индией по трём ключевым направлениям: финансовым услугам, технологиям, а также образованию и здравоохранению.

«Мы привлекаем инвесторов на индийский рынок и стараемся их поддерживать. А также являемся мостом для индийских компаний на российский рынок. Нам гораздо проще, потому что мы большая компания и понимаем все рыночные возможности в России. Также мы хотели бы привлечь инвесторов и профинансировать их, если они готовы вкладывать средства в российский рынок. Постараемся вместе с ними построить инфраструктуру для их бизнеса», — подчеркнул Президент, Председатель Правления Сбербанка.

Комментируя инвестиционную стратегию, Герман Греф пояснил, что Сбер выступает не столько как прямой инвестор, сколько как «мост» и посредник для выхода российских компаний и инвесторов на индийский рынок, а также поддерживает индийский бизнес, желающий инвестировать в Россию. За последние пять лет бизнес банка в Индии вырос не менее чем в десять раз, и обсуждения новых возможностей продолжаются.