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Приходит мир — появляется работа. Где трудятся жители Донбасса и Новороссии

Фото: пресс-служба ПСБ

Современная жизнь без развитой банковской инфраструктуры невозможна. С присоединением исторических регионов к России там стали открываться офисы наших банков, а электронные платежи начали вытеснять наличность, которая долгое время оставалась приоритетной формой расчётов.

Упорядочивая жизнь

По данным Банка России, сейчас на присоединённых территориях работает около 580 подразделений 7 банков. Сеть офисов ПСБ в 4 регионах насчитывает 442 отделения, то есть три четверти банковских офисов — его. Развитие финансовой инфраструктуры безусловно, упрощает жизнь в целом, а также облегчает расчёты, открывает доступ к заёмным средствам и депозитным программам.

«Не менее важна и социальная составляющая, это выплата пенсий, зарплат и пособий, а также переводы родственникам из других регионов России для поддержки близких», — отмечает старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

Отдельным направлением она выделила работу банка с военнослужащими. Это тоже во многом о своевременных выплатах тем, кто по факту находится на Донбассе и Новороссии.

Но мы посмотрим на роль банков в жизнеустройстве с другой стороны. Открывая свои офисы, они, конечно, приглашают на работу местных жителей. Банк одним из первых открыл офисы на этих территориях.

Крупнейший работодатель

Банк открыл отделения в 145 городах Донбасса и Новороссии. По насыщенности офисами инфраструктура в новых регионах превосходит его же инфраструктуру в Московской области. 

Банк стал одним из крупнейших работодателей Донбасса и Новороссии, обеспечив рабочими местами более 4,5 тысячи жителей. Команды сотрудников формируются из местных специалистов, которые получают не только долгосрочное трудоустройство, но и возможности для профессионального развития.

«Наш банк широко представлен в исторических регионах нашей страны, у нас на территории Донбасса и Новороссии более 400 отделений и более 3 тысяч банкоматов, — рассказывает Вера Подгузова. — Банк не только предоставляет финансовые услуги, но и создаёт рабочие места, открывает людям новые возможности».

Банк берет на работу много начинающих специалистов и организует им обучение. Кроме того, приглашают студентов старших курсов вузов, помогая им получить первый профессиональный опыт и начать карьеру в финансовой сфере.

Вера Подгузова также рассказала, что работа ПСБ не просто повысила качество банковского обслуживания, но и способствовала повышению финансовой грамотности жителей исторических регионов.

«Банковская система России находится на очень высоком уровне. И когда ПСБ открывал первые отделения, люди не знали, как использовать те или иные финансовые инструменты, уже привычные для нас. Доступность финансовых услуг сегодня — это не только про удобство, это важнейший фактор, позволяющий людям решать повседневные задачи и чувствовать себя увереннее», — подчеркнула она.

Плюс соцпакет

Крупнейший работодатель ещё и желанный. Помимо стабильной работы с конкурентоспособной зарплатой, работникам предлагают прозрачную систему мотивации и широкий выбор социальных программ. Пакет настолько существенный, что его положительное влияние на качество жизни и материальное положение отмечают более половины сотрудников.

Особенно популярна система гибких льгот. Это значит, что каждый может самостоятельно определить наиболее востребованные для него направления поддержки: добровольное медицинское страхование, включая близких родственников, компенсация расходов на путешествия (возмещается стоимость поездки на отдых и/или санаторное лечение для работника банка, его супруги/супруга и ребёнка), образование для себя и/или детей (до 23 лет), занятия спортом, страхование и др.

При этом сотрудникам доступны различные виды материальной помощи, а также бесплатные консультации экспертов в области психологии, заботы о детях, финансов, юриспруденции, налогового законодательства и здорового образа жизни, бытовой помощи с выездом мастера на дом. Есть единовременная выплата при рождении или усыновлении ребёнка, ежегодная выплата на нужды ребёнка-инвалида. Действует корпоративная пенсионная программа с возможностью получения дополнительных взносов от государства по программе долгосрочных сбережений и возмещения взносов работника через систему гибких льгот.

Для дополнительной поддержки все сотрудники банка на территории Донбасса и Новороссии застрахованы от несчастных случаев, включая военные риски.

Драйвер возвращения к мирной экономике

По данным Корпорации МСП, в 2023 году на территории наших исторических регионов было зарегистрировано более 80 тысяч малых предприятий, это был бум, потому что шла перерегистрация действовавших там прежде. А далее прирост предприятий выровнялся: 2024 год — 25 тысяч, 2025-й — более 22 тысяч новых предприятий. И сейчас численность МСП превышает 121 тысячу.

Быстрее всего, как говорят эксперты, малый бизнес растёт в IT-отрасли, строительстве, обрабатывающих производствах, в том числе в сельском хозяйстве. Он насыщает рынок необходимой продукцией, развивает цепочки кооперации, но главное — тоже создаёт рабочие места для новой, мирной, жизни.

Понимая это, правительство России называет развитие сектора МСП приоритетом для восстановления экономики новых регионов. Малым предпринимателям из Донбасса и Новороссии открыт доступ к мерам федеральной поддержки. Но не менее важны для них и специализированные программы банков.

Развитие финансовой сферы, убеждена Вера Подгузова, стимулирует и развитие других сфер, в том числе инициатив МСП.

«Расширение финансовой инфраструктуры становится драйвером экономического роста в этих регионах, создаёт основу для развития предпринимательства, — поясняет она. — Мы обслуживаем и помогаем развивать малый и средний бизнес, что очень важно для возрождения качества жизни».

Вера Подгузова напоминает также, что банк не только расширяет собственную сеть, но и помогает восстанавливать в исторических регионах инфраструктуру, в том числе культурную — музеи и спортивные объекты. И это также способствует повышению качества жизни людей.
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