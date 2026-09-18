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Премия HR Tech. Эксперты отметили достижения в цифровизации кадров

istockphoto.com

Стали известны лауреаты Russian Employee Experience Awards 2026 — премии в области цифрового опыта сотрудников, внутренних коммуникаций и HR Tech. В числе победителей оказались команды ДОМ.РФ, взявшие сразу две номинации за внедрение кадрового электронного документооборота и развитие комплексной HR Tech-экосистемы.

Номинация «Лучшее внедрение КЭДО» была присуждена совместному проекту ДОМ.РФ и HRlink. В рамках проекта кадровые процессы компании были переведены в электронный формат, а решение интегрировано в существующий ИТ-ландшафт компании. Инструмент обеспечивает комфортный сервис подписания документов для сотрудников, работающих как в офисе, так и в удалённом формате. При внедрении особое внимание уделили удобству для сотрудников: подготовили обучающие материалы, провели информационную кампанию и организовали поддержку на этапе перехода.

Второй наградой стала «Лучшая HR Tech-команда», где оценивалась работа команды над комплексной HR IT-экосистемой компании и её влияние на бизнес-процессы на разных этапах жизненного цикла сотрудника. HR IT-экосистема объединяет решения для разных задач: кадрового электронного документооборота, взаимодействия сотрудников с HR-службой, аналитики, обучения, подбора и ежедневной работы. Такая система позволяет развивать HR-сервисы как единую цифровую среду, связывая отдельные инструменты с бизнес-процессами и потребностями сотрудников. При этом ИТ-решения используются не изолированно, а как часть общей системы управления опытом сотрудника.
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