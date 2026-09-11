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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Купить онлайн. Запущена региональная витрина «Сделано в Пензенской области»

istockphoto.com

На Ozon появилась новая региональная витрина — «Сделано в Пензенской области». Она запущена совместно с Министерством экономического развития и промышленности Пензенской области и Фондом поддержки предпринимательства Пензенской области.

Раздел создан в рамках проекта компании «Сделано в России», чтобы поддержать отечественных предпринимателей и подчеркнуть самобытность их продукции. На витрине уже доступно более 700 товаров: продукты питания, косметика, одежда и другие изделия. Ассортимент будет пополняться.

Как отметили в региональном Министерстве экономического развития и промышленности, для производителей витрина — это дополнительная площадка для продвижения локальных брендов, а также возможность увеличить продажи и укрепить позиции на рынке. Чем шире представлена продукция пензенских компаний, тем больше возможностей для развития бизнеса и роста экономики региона в целом.

Разместить продукцию на витрине можно бесплатно. Подать заявку в Фонд могут предприниматели, чьи производства находятся в Пензенской области.

«Мы продолжаем развивать проект „Сделано в России“ и создавать для региональных производителей дополнительные возможности для продвижения. Витрина помогает объединить товары из одного региона и сделать их более заметными для покупателей. Рады, что к проекту присоединяется всё больше субъектов России», — отметил руководитель GR-проектов компании Ozon Иван Беляков.

Маркетплейс развивает проект «Сделано в России» с 2022 года. За это время открыты 58 витрин, каждая с названием субъекта России, где произведены товары. Это позволяет покупателям с лёгкостью ориентироваться в ассортименте и выбирать продукцию, созданную в их регионах или в других уголках страны.
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