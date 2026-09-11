Компания British American Tobacco приостановила работу завода на Украине

Фабрика британского производителя табачной продукции British American Tobacco (BAT), которая находится на севере Украины, временно остановила производство, сообщили в компании «ВАТ – Украина».

«Работа фабрики временно остановлена», - приводит сообщение BAT «РБК-Украина».

Ранее сообщалось, что на предприятии в городе Прилуки Черниговской области произошел пожар в сигаретном цехе.

Отметим также, завод по производству масла «Олейна» в Днепропетровске 10 сентября приостановил работу после пожара.

Напомним, 16 августа Минобороны РФ сообщило, что российские военные поразили цеха металлургического комбината в Кривом Роге, которые производили стальной прокат для выпуска вооружения и военной техники.