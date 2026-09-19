Иск на 5 миллилитров. Паб требует компенсацию за слишком большие стопки

Израильский паб подал заявку на коллективный иск к IKEA, утверждая, что популярные стопки FIGURERA вмещают на целых 20% больше заявленного объема. Владельцы заведение считают, что из-за этого бары и рестораны теряли деньги при продаже порционных напитков.
Пять миллилитров
Израильский паб «Питрия» обратился в окружной суд. Ответчиками указаны компания «Ливне Цфони», импортирующая и продающая продукцию IKEA в стране, и шведская IKEA of Sweden AB.
В центре спора — стопки FIGURERA, которые IKEA обозначает как посуду объемом 25 миллилитров. Однако владельцы паба утверждают, что фактическая вместимость этих изделий составляет 30 миллилитров. Разница — 5 миллилитров, или 20% от указанного объема.
Истец утверждает, что информация о 25 миллилитрах была указана в магазинах IKEA в Израиле, на сайте компании на иврите и в счетах покупателей. При этом, говорится в заявлении, никаких оговорок о возможном отличии фактической вместимости не было.
Вопрос посетительницы
Паб приобрел 1728 таких стопок в магазинах IKEA в период с 2021 по 2026 год. По словам истца, сомнения в указанном объеме появились после того, как одна из посетительниц обратила внимание владельца заведения на вместимость посуды.
После этого он провел несколько собственных измерений. Как утверждается в иске, они показали результат в 30 миллилитров. Паб отказался от использования стаканов IKEA и приобрел аналогичную продукцию у другого поставщика, где фактический объем составляет 25 миллилитров.
Теперь заведение просит суд разрешить коллективный иск от имени всех, кто за последние семь лет покупал в Израиле стопки FIGURERA 25 миллилитров или аналогичную продукцию IKEA.
Много хотят
Размер предполагаемой компенсации оценивается более чем в 2,5 млн. шекелей (69,3 млн. руб.). Истец предлагает рассчитывать ущерб исходя из дополнительных 20% стоимости всех порций алкоголя, которые заведения подавали в таких стопках. Кроме выплаты компенсации, паб просит запретить дальнейшее указание объема, который считает вводящим покупателей в заблуждение.
Важно, что речь пока идет только о требованиях истца. Суд еще должен решить, будет ли дело рассматриваться как коллективный иск, а сами заявленные убытки предстоит доказать.
В IKEA сообщили, что пока не получили иск. В компании заявили, что после получения документов изучат изложенные в них претензии и ответят в установленном законом порядке.