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Иск на 5 миллилитров. Паб требует компенсацию за слишком большие стопки

YorVen / istockphoto.com

Израильский паб подал заявку на коллективный иск к IKEA, утверждая, что популярные стопки FIGURERA вмещают на целых 20% больше заявленного объема. Владельцы заведение считают, что из-за этого бары и рестораны теряли деньги при продаже порционных напитков.

Пять миллилитров

Израильский паб «Питрия» обратился в окружной суд. Ответчиками указаны компания «Ливне Цфони», импортирующая и продающая продукцию IKEA в стране, и шведская IKEA of Sweden AB.

В центре спора — стопки FIGURERA, которые IKEA обозначает как посуду объемом 25 миллилитров. Однако владельцы паба утверждают, что фактическая вместимость этих изделий составляет 30 миллилитров. Разница — 5 миллилитров, или 20% от указанного объема.

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По версии истца, именно эта деталь могла обернуться для заведений общепита реальными финансовыми потерями. Бары и рестораны, рассчитывая стоимость порции алкоголя, исходили из того, что стопка вмещает максимум 25 миллилитров. Если же наливать ее до полного объема, посетитель получает 30 миллилитров, хотя цена рассчитывалась на меньшую порцию.

Истец утверждает, что информация о 25 миллилитрах была указана в магазинах IKEA в Израиле, на сайте компании на иврите и в счетах покупателей. При этом, говорится в заявлении, никаких оговорок о возможном отличии фактической вместимости не было.

Вопрос посетительницы

Паб приобрел 1728 таких стопок в магазинах IKEA в период с 2021 по 2026 год. По словам истца, сомнения в указанном объеме появились после того, как одна из посетительниц обратила внимание владельца заведения на вместимость посуды.

После этого он провел несколько собственных измерений. Как утверждается в иске, они показали результат в 30 миллилитров. Паб отказался от использования стаканов IKEA и приобрел аналогичную продукцию у другого поставщика, где фактический объем составляет 25 миллилитров.

Теперь заведение просит суд разрешить коллективный иск от имени всех, кто за последние семь лет покупал в Израиле стопки FIGURERA 25 миллилитров или аналогичную продукцию IKEA.

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Много хотят

Размер предполагаемой компенсации оценивается более чем в 2,5 млн. шекелей (69,3 млн. руб.). Истец предлагает рассчитывать ущерб исходя из дополнительных 20% стоимости всех порций алкоголя, которые заведения подавали в таких стопках. Кроме выплаты компенсации, паб просит запретить дальнейшее указание объема, который считает вводящим покупателей в заблуждение.

Важно, что речь пока идет только о требованиях истца. Суд еще должен решить, будет ли дело рассматриваться как коллективный иск, а сами заявленные убытки предстоит доказать.

В IKEA сообщили, что пока не получили иск. В компании заявили, что после получения документов изучат изложенные в них претензии и ответят в установленном законом порядке.

Вопрос-ответ
В чём плюсы коллективного иска и в каких случаях его выгодно подавать?
История необычна тем, что причиной судебного спора стала не меньшая, а большая вместимость товара. Для обычного покупателя дополнительные пять миллилитров могут показаться мелочью. Для заведения, которое ежедневно продает сотни порций, утверждает истец, такая разница способна превратиться в существенные расходы.
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