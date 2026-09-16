 Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 1 минута
373

Интернет при нуле. Билайн представил новую опцию «безлимит pro»

istockphoto.com

Билайн расширил возможности флагманской линейки подписок bee (бии) и запустил «безлимит pro»*. Это новая опция, позволяющая пользоваться мобильным интернетом без ограничений по объёму трафика и скорости даже при отрицательном балансе.

Если деньги на счёте закончились, доступ в интернет сохранится ещё на семь дней. Клиент не останется без трафика в нужный момент и сможет продолжить пользоваться привычными онлайн-сервисами.

Воспользоваться новыми преимуществами можно как в рамках готовой подпиской bee pro**, которая также включает 700 минут, так и при самостоятельной настройке: клиент может дополнить свою актуальную подписку bee «безлимитом pro» и выбрать подходящий для себя пакет минут — от 0 до 2000.

«Мы продолжаем развивать bee как гибкую линейку, в которой клиент может выбрать готовое решение или самостоятельно настроить подписку под себя. Новая интернет-опция предоставляет безлимит без ограничений по гигабайтам и скорости и продолжает работать, даже если баланс стал отрицательным. Для нас это прежде всего забота о клиенте: он не останется без интернета в момент, когда доступ особенно нужен», — отметила заместитель гендиректора Билайна Олег Решетин.

*Условия «безлимита pro» доступны клиентам актуальной подписки bee на номерах Билайна в России, кроме Чукотского АО, Таймырского Долгано-Ненецкого округа, ЕМО г. Норильска и г. Игарки. Подробнее — на beeline.ru

**bee pro — бии про

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru. г. Москва, ОГРН 1027700166636

Оцените материал
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ДеньгиКомпаниибилайнновая опциямобильный интернет
Следующий материал
Топ 5 читаемых
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть