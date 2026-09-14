Цифровизация недвижимости. На конференции Домклик представят город будущего

10 декабря в Москве пройдет конференция Domclick Digital Day («Тимирязев Центр», улица Верхняя аллея, 6с1), участники которой обсудят наиболее важные вопросы, связанные с развитием цифровизации в различных сегментах рынка недвижимости: ипотеки, новостроек, готового жилья и загородной недвижимости. В ходе конференции от «Домклик» и Сбербанка будут рассмотрены современные тренды и состояние отрасли, а также объявлены итоги года.

Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка:

«Эта конференция — главное событие для лидеров индустрии недвижимости про инновации и будущее отрасли. В юбилейный, 10-й раз конференция объединит ведущих экспертов, представителей власти и бизнес-сообщества для выработки стратегических решений.

В 2026 году конференция пройдет в концепции „Город будущего“. Здесь мы покажем, как технологии и цифровые сервисы работают на благо человека. Вместе с участниками мероприятия разберём ключевые тренды рынка и спроектируем сценарии для его мощного развития».

Деловая программа охватит весь спектр цифровой трансформации рынка недвижимости: новейшие подходы к формированию комфортной и технологичной городской среды, влияние искусственного интеллекта на бизнес и человека, а также актуальные вызовы. В рамках Domclick Digital Day запланированы различные форматы активностей — от пленарных дискуссий до неформального нетворкинга.

Гостей мероприятия ждут выступления ведущих экспертов и лидеров отрасли, которые поделятся своим профессиональным опытом и инсайтами рынка. В фокусе обсуждений — самые актуальные направления: AI-технологии и прорывные инновации, макроэкономика, маркетинг будущего, а также ключевые вопросы градостроительства и законодательные инициативы.

Эксперты расскажут, как создавать человекоцентричные сервисы и продукты. Поговорят о том, как финансы, цифровые технологии и лайфстайл-сервисы делают город и жизнь в нём комфортными и как они помогают развивать бизнес.

К участию приглашены спикеры из зарубежных стран, они поделятся международным опытом и разберут реальные кейсы успешных сделок. Гости мероприятия смогут не только узнать о лучших практиках, но и увидеть, какие инструменты реально работают на глобальных рынках и как их можно адаптировать для локальных условий.

Финальным аккордом деловой программы станет эксклюзивная шоу-программа, которая объединит симфонический оркестр и генеративную AI-графику в едином перформансе.

В рамках мероприятия состоится торжественная церемония награждения топ-50 лучших компаний страны и победителей специальных номинаций премии конференции.

На основе рейтинга «Домклик» будут награждены партнеры, которые провели больше всего ипотечных сделок со Сбербанком и сделок без ипотеки с помощью сервисов компании за период с 1 ноября 2025 года до 1 ноября 2026 года.

В рамках конференции также планируется награждение в шести специальных категориях лучших в отрасли недвижимости — компаний, охватывающих жилую недвижимость и земельные участки.

Победители получат подарки от «Домклика» и экосистемы «Сбера».

Принять участие в конференции можно как в очном формате, так и онлайн. Приобрести билет или зарегистрироваться бесплатно для онлайн-участия можно на сайте мероприятия. Онлайн-трансляция конференции пройдет эксклюзивно в «VK Видео».