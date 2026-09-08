За что присваивают Героя Труда?

Звание «Герой Труда РФ» — государственная награда, высшая степень отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Это второе по значимости звание после Героя РФ. Обладателям звания выдаётся знак особого отличия — золотая медаль «Герой Труда Российской Федерации». Также, согласно закону, на родине героя должны установить его бронзовый бюст.

Золотая медаль «Герой Труда Российской Федерации». Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский

Награда была учреждена указом президента РФ от 29 марта 2013 года. Среди первых пяти лауреатов были нейрохирург Александр Коновалов, дирижёр Валерий Гергиев, а также представители рабочих профессий — токарь Константин Чуманов, механизатор Юрий Коннов и шахтёр Владимир Мельник.

Путин (слева) и директор института нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко Александр Коновалов, награжденный золотой медалью «Герой Труда». 2013 год. Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский

Золотая медаль Героя Труда РФ весит 15,25 грамма, она сделана из золота 999-й пробы. В центре пятиконечной звезды расположен герб РФ, а форма и дизайн награды перекликаются с советской медалью «Серп и Молот» и медалью «Золотая Звезда» Героя России.