За что присваивают Героя Труда?
Звание «Герой Труда РФ» — государственная награда, высшая степень отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Это второе по значимости звание после Героя РФ. Обладателям звания выдаётся знак особого отличия — золотая медаль «Герой Труда Российской Федерации». Также, согласно закону, на родине героя должны установить его бронзовый бюст.
Награда была учреждена указом президента РФ от 29 марта 2013 года. Среди первых пяти лауреатов были нейрохирург Александр Коновалов, дирижёр Валерий Гергиев, а также представители рабочих профессий — токарь Константин Чуманов, механизатор Юрий Коннов и шахтёр Владимир Мельник.
Золотая медаль Героя Труда РФ весит 15,25 грамма, она сделана из золота 999-й пробы. В центре пятиконечной звезды расположен герб РФ, а форма и дизайн награды перекликаются с советской медалью «Серп и Молот» и медалью «Золотая Звезда» Героя России.