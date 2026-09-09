Практика и теория. Как подтвердить навыки в современной промышленности

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Отвечает генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский:

— Сейчас для подтверждения профессионализма в промышленности уже недостаточно только диплома и стажа. Гораздо важнее актуальные компетенции: насколько специалист умеет применять знания для решения реальных производственных задач и создавать практический результат.

Хорошую возможность проверить и подтвердить свой уровень дают современные инструменты оценки — в том числе профессиональные чемпионаты. Они построены так, что участники решают производственные кейсы и по итогам работы получают конкретный продукт: разработку, чертеж, прототип или технологическое решение. Это объективно показывает квалификацию специалиста.

Завод поддерживает чемпионат «ТехноЛогично» как такую рабочую площадку для развития компетенций. Первый раз он пройдёт в Москве с 25 сентября по 3 октября по 10 высокотехнологичным направлениям. В чемпионате есть направление, связанное с профессиями вертикального транспорта. Отраслевая экспертиза КМЗ будет представлена в рамках данной компетенции.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Добавлю, что современное лифтовое оборудование становится всё технологичнее, и вместе с этим меняются и требования к профессии электромеханика. Участие в профессиональном состязании поможет понять, какие знания и навыки особенно востребованы. Вполне вероятно, что речь будет идти о работе с современными системами и умениях решать прикладные производственные задачи.