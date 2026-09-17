Красная кнопка. Минтруд начнет фиксировать массовый перевод в самозанятые

Минтруд России разработал новый индикатор риска, который автоматически зафиксирует работодателей, массово переводящих сотрудников в самозанятые. Если механизм заработает, Роструд получит сигнал о возможных нарушениях и сможет начать проверку. Что это значит для работников — в материале aif.ru.

Минтруд берёт массовые переводы на контроль

Количество самозанятых в России достигло 17,263 млн человек — с начала 2026 года их число выросло почти на 12%. Параллельно растут случаи, когда работодатели переводят сотрудников в самозанятые ради экономии на налогах. Теперь за этим будут следить автоматически.

Новый индикатор сработает, если 10 и более работников в новом отчётном квартале становятся самозанятыми и начинают оказывать услуги прежней или новой компании со среднемесячным доходом от 25 тыс. рублей. Это станет сигналом для Роструда о возможном нарушении прав. Проект приказа размещён на портале regulation.gov.ru.

«Переводись в самозанятые, иначе сократим»: что делать

Если работодатель ставит ультиматум, эксперты советуют не торопиться подписывать договор. По словам руководителя дирекции организации правовой поддержки субъектов МСП Корпорации МСП Алексея Шестоперова, целесообразно напомнить работодателю о рисках: признание гражданского договора подменяющим трудовой может привести к доначислению НДФЛ и страховых взносов. На давление можно пожаловаться в трудовую инспекцию или прокуратуру.

Цифры подтверждают серьёзность последствий. Штраф для юридического лица при первом выявлении подмены — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, при повторном — до 200 тыс. Работодателю доначислят НДФЛ и взносы за весь период договора.

Стоит сохранять договор, переписку, рабочие задания и сведения о выплатах. Как отмечает советник Федеральной палаты адвокатов РФ Екатерина Худова, ждать ответа инспекции перед обращением в суд необязательно. Если отношения прекращены, признать их трудовыми может суд.

Один заказчик — 80% дохода: повод для подозрений?

Многие самозанятые опасаются, что работа с одним крупным заказчиком привлечёт внимание проверяющих. По словам Шестоперова, риски претензий со стороны контрольно-надзорных органов в большей степени несут заказчики, а не самозанятые.

Статистика это подтверждает: с января 2026 года доля дохода от одного заказчика, при которой срабатывает индикатор риска, снижена с 90% до 75%. Индикатор срабатывает, если компания работает более чем с 35 самозанятыми, доход каждого превышает 35 тыс. рублей, а сотрудничество длится более трёх месяцев.

По закону налог на профессиональный доход нельзя применять, если заказчиками выступают нынешние или бывшие работодатели — менее чем через два года после увольнения. С 1 октября меняется регулирование самозанятых на цифровых платформах: вводятся ограничения по времени на работу на одного заказчика.

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Чек‑лист: как понять, что вас не «подменяют»

Многие работодатели предлагают оформить отношения через самозанятость или договор ГПХ — это выглядит как свобода и простота, но иногда за этим скрывается попытка лишить сотрудника трудовых гарантий. Чтобы не попасть в ловушку, проверьте договор по пяти простым пунктам.

1. Формулировки в договоре. Стороны должны называться «заказчик» и «исполнитель». Слова «работник» и «работодатель» — тревожный сигнал. Договор не должен заключаться на неопределённый срок без указания конкретного объёма работ. Если заказчик обеспечивает вас инструментами и материалами — это тоже маркер трудовых отношений.

2. График и распорядок. Жёсткие временные рамки — фиксированный рабочий день, обед, время отдыха — говорят о контроле над процессом труда. Требование соблюдать внутренний распорядок компании не соответствует гражданско‑правовым отношениям: в них важен результат, а не подчинение правилам.

3. Порядок выплат. Фиксированная сумма каждый месяц, выплаты дважды в месяц, оклад, премии, KPI — типичные признаки трудовых отношений. Схема «аванс — зарплата» не подходит для договора ГПХ. Как отмечает председатель регионального союза самозанятых Омской области Наталья Ромашова, «выплаты два раза в месяц по схеме „аванс — зарплата“ не соответствуют характеру договора ГПХ. Такой график — типичный признак трудовых отношений и может стать основанием для переквалификации договора».

4. Встроенность в компанию. Обратите внимание, насколько вы «встроены» в структуру работодателя: рабочее место, корпоративная почта, пропуск, техника компании, постоянные поручения руководителя. Чем больше таких признаков одновременно, тем выше риск, что отношения фактически трудовые, а оформлены как гражданско‑правовые.

Не договор, а подмена. Когда ГПХ оборачивается судом для работодателя Подробнее 5. Отчисления в СФР. Проверьте, идут ли за вас отчисления. Через Госуслуги закажите выписку из электронной трудовой книжки и выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта. Посмотрите сведения о стаже и страховых взносах. Если совпало несколько пунктов из чек‑листа, сохраните договор, переписку, рабочие задания и сведения о выплатах — эти документы помогут доказать характер отношений, если спор дойдёт до инспекции или суда.

Как подчёркивает Наталья Ромашова, все «эти признаки — наиболее яркие индикаторы того, что гражданско‑правовые отношения фактически подменяются трудовыми».