Змея прервала семейное чаепитие своим падением с неба

В Индии змея упала с неба во двор дома, тем самым прервав утреннее чаепитие семьи, пишет People.

Инцидент произошел в городе Сринагар. Семья решила устроить чаепитие на веранде. По словам ее членов, в определенный момент они увидели черного коршуна, который нес в когтях змею. Птица случайно обронила ее. В результате змея упала во двор и прервала чаепитие.

На место происшествия прибыли спасатели. Они помогли убрать с территории змею, которая выжила после встречи с птицей и падения. Как определили специалисты, змея не была ядовитой.

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