Правоохранители завели уголовное дело на жителя Сочи, который похитил собаку породы мальтипу и затем в течение 10 часов прогуливался с ней по набережной, сообщается в канале ГУ МВД по Краснодарскому краю в мессенджере «Макс».

По данным полиции, жительница Адлерского района оставила собаку стоимостью 200 тысяч рублей на привязи у поликлиники на 15 минут, а когда вернулась, что обнаружила, что животного нет. По версии правоохранителей, нетрезвый мужчина увидел собаку у поликлиники, подошел ее погладить, а затем увел с собой. Полицейские нашли сочинца с мальтипу на набережной. Он отказывался отдавать животное правоохранителям, настаивая, что собака принадлежит ему.

В результате Мальтипу в итоге вернули владелице, а против похитителя завели уголовное дело по статье о краже (по части 2 статьи 158 УК РФ), санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Ранее юрист Евгения Сабитова рассказала, что гражданин, который нашел собаку, обязан вернуть ее владельцу, но может потребовать вознаграждение и компенсацию расходов.