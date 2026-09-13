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Военврач Заманов рассказал, как паспорт защитил бойца ВС РФ от осколка

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Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Документы в нагрудном кармане бойца ВС РФ спасли его от серьезного ранения, сообщил военный врач, анестезиолог-реаниматолог 341-го отдельного медбатальона Айнур Заманов.

В интервью KP.RU он рассказал, что военный 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» пострадал при ударе украинского FPV-дрона на днепропетровском направлении. При осмотре пациента медики обнаружили, что осколок попал в нагрудный карман, где находились паспорт и военный билет.

«Паспорт остановил осколок, и боец практически не пострадал и выжил. Небольшая царапина была», - сказал Заманов.

По его словам, военный получил легкое ранение и после восстановления вернулся в строй.

Ранее сообщалось, что командир взвода ВС РФ лейтенант Михаил Симако спас раненого командира орудия, когда группа попала под удар ВСУ при выполнении боевого задания.   
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