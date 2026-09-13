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В Вологде 31 подростка задержали за массовое воровство из супермаркета

УМВД России по Камчатскому краю
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

В Вологде правоохранители задержали 31 подростка, подозреваемых в хищении шоколадок, йогуртов и фруктов из супермаркета, говорится в сообщении УМВД по Вологодской области в мессенджере МАХ.

По данным ведомства, группа подростков зашла в супермаркет на улице Петина, похитила продукты питания и убежала.

«Забрали шоколадки, йогурты, фрукты. Прибывшие на место правоохранители задержали в общей сложности 31 участника инцидента в возрасте от 9 до 16 лет», - говорится в сообщении ведомства.

Их доставили в отдел полиции и опросили в присутствии законных представителей. Среди задержанных оказался несовершеннолетний администратор группы в одной из социальных сетей, в которой было размещено объявление о сборе подростков. Они рассказали полицейским, что изначально планировали вместе погулять по городу, а идея хищения продуктов у них возникла спонтанно, когда проходили мимо супермаркета.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и причиненный ущерб.

Ранее сообщалось, что в Твери женщина, пытавшаяся украсть сыр в магазине, подверглась оскорблениям и грубому физическому воздействию.  
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ПроисшествияВологдазадержалиобокрали супермаркетподростки
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