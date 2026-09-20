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В Томской области медведь растерзал двух мужчин

wirestock / magnific.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Двое мужчин погибли в Томской области после нападения медведя. Хищника, находившегося неподалеку от места происшествия, обезвредили, сообщили в СУСК по Томской области.

По предварительным данным, 18 сентября 44-летний работник местной фермы отправился в лесной массив возле деревни Север Колпашевского района, чтобы найти корову, пропавшую с фермы.

На следующий день к поискам мужчины присоединился его 46-летний односельчанин. Позднее местные жители обнаружили в лесу тела обоих мужчин. В следственном управлении уточнили, что они погибли в результате нападения медведя.

На месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее двое мужчин погибли при нападении медведя в Приангарье.
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ПроисшествиямедведьТомская областьнападение
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