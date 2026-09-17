В Техасе уволили полицейских, арестовавших женщину за жалобы на воду

В городе Тринидад в американском штате Техас полицейские арестовали женщину, пожаловавшуюся в соцсетях на проблемы с питьевой водой. Это стало поводом для проверки, которая выявивила многочисленные нарушения стандартов работы правоохранителей, пишет Unilad.

Сообщается, что местная жительница Дженнифер Комбс в июне написала в соцсетях о проблемах с питьевой водой и заявила, что это якобы привело к ее госпитализации. После этого женщину задержали по подозрению в распространении ложной информации. Отмечается, что незадолго до этого городские власти рекомендовали людям кипятить воду перед употреблением.

Позднее обвинения против Комбс сняли, а проведенная проверка выявила несоблюдение сотрудниками 18 обязательных внутренних правил, включая инструкции по применению силы, погонам и профессиональному поведению.

В результате комиссия Техаса по правоохранительной деятельности уведомила город, что местное полицейское управление больше не работает. Теперь за правопорядком в Тринидаде с населением порядка около 800 человек следит офис шерифа округа Хендерсон.

Ранее сообщалось, что в полиции американского города Нью-Йорк в связи с информацией секс-скандале начались массовые «чистки».