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В США пьяный водитель въехал в толпу людей

Kyle Mazza - UNF News via CNP / www.globallookpress.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

В американском городе Грин‑Бей в штате Висконсин нетрезвый водитель въехал в толпу людей, в результате чего пострадали четверо полицейских. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.

Стражи порядка прибыли на вызов о беспорядках у фуд‑трака. Пока офицеры разбирались в ситуации, автомобиль протаранил толпу прохожих и полицейских. Один из правоохранителей в этот момент, как сообщается, открыл огонь по машине, после чего нарушитель скрылся с места. Вскоре его настигли после непродолжительной погони и задержали. Водитель находился в состоянии опьянения.

Все четверо пострадавших полицейских получили ранения, не представляющие опасности для жизни. Информация о пострадавших среди гражданских лиц не поступала.

Офицер, применивший огнестрельное оружие, будет отстранён от службы на время расследования и отправлен в административный отпуск.

Ранее также сообщалось, что во Франции автомобиль въехал в толпу людей напротив железнодорожной станции. В результате наезда один человек погиб, еще 10 получили ранения.
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