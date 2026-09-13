В Севастополе после атаки БПЛА загорелись крыши двух частных домов

Крыши двух частных домов загорелись в Севастополе после падения обломков сбитых беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его данным, российские военные, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ на город, нейтрализовав 15 БПЛА. Пострадавших нет.

В районе Максимовой дачи один из беспилотников сдетонировал, после чего загорелась крыша частного дома в СНТ. На месте работают сотрудники МЧС.

Еще одно возгорание крыши частного дома в садовом товариществе зафиксировали в районе Монастырского шоссе. Обломки другого сбитого БПЛА упали в районе Большой Морской.

Кроме того, в районе Верхнесадового из-за падения частей беспилотника загорелся лес. Пожарные работают на месте.

Развожаев напомнил жителям, что к найденным обломкам беспилотников и другим опасным предметам нельзя приближаться. О подобных находках следует сообщать по номеру 112.

Ранее при атаке беспилотников на Севастополь погибли два человека. Были повреждены восемь многоквартирных домов, частный дом, детский сад и несколько автомобилей.