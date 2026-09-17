В Санкт-Петербурге арестовали мужчину за сексуальное насилие над девочкой

В Санкт-Петербурге суд принял решение о заключении под стражу местного жителя, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении школьницы. Об этом информирует объединённая пресс-служба городских судов.

Как уточняется в сообщении пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу, днём 16 сентября указанный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде жилого дома, расположенного на проспекте Металлистов, применил силу к ребёнку и совершил в отношении неё действия сексуального характера.

«Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом а части 3 статьи 132 УК РФ», — говорится в официальном заявлении пресс-службы.

В объединённой пресс-службе судов также добавили, что этот мужчина на текущий момент уже проходит как обвиняемый по уголовному делу, связанному с кражей.

Суд в ходе заседания ознакомился с материалами дела, из которых следует, что при задержании у подозреваемого был изъят чемодан, наполненный женским нижним бельём.

В качестве меры пресечения фигуранту избран арест сроком на два месяца, то есть до 16 ноября включительно.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 8 человек по делу об изнасиловании 16-летней девушки.