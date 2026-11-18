В ночь с 17 на 18 ноября в жилом доме на улице Водников, 70 в Самарском районе Самары произошёл пожар, в результате которого погибла 12-летняя девочка. Пострадали 10-летний мальчик и 74-летняя женщина; им оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

По предварительной версии, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Пожар произошёл в двухэтажном доме 1917 года постройки, площадь возгорания составила 400 кв. м, произошло обрушение конструкций. Пожарные спасли женщину и одного ребёнка.

По факту гибели ребёнка следователем Куйбышевского межрайонного следственного отдела возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проведён осмотр места происшествия, назначены первоначальные судебные экспертизы, выполняются следственные действия для установления причин пожара и всех обстоятельств.

Согласно открытым данным, трёхквартирный дом № 70 по улице Водников был признан аварийным в сентябре 2016 года и подлежит расселению и сносу.

Ранее, 19 января, в Энгельсе Саратовской области произошёл пожар в десятиэтажном доме. Загорелась квартира на пятом этаже; площадь возгорания составила 12 кв. м. Пожарные вынесли из горящей квартиры женщину и грудного ребёнка без сознания и передали медикам — ребёнок скончался. С верхних этажей эвакуировали семь человек. Возгорание ликвидировали три пожарных расчёта.