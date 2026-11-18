Два человека погибли в результате пожара, который вспыхнул в ночное время 18 ноября в селе Черниговка Приморского края, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Уточняется, что загорелся частный дом. Площадь пожара составила примерно 50 квадратных метров. Жертвами происшествия оказались мужчина и женщина.

«Тела погибших были обнаружены в ходе тушения», — отметило управление министерств в своём канале на платформе «Макс».

Пожар смогли ликвидировать. Личности жертв устанавливаются. Дознаватели МЧС также выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, 11 ноября сообщалось о пожаре, который произошёл в жилом доме в Уфе. Площадь распространения огня составила 20 квадратных метров. В результате инцидента пострадали шесть человек, в том числе четверо детей.