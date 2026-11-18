В Богородске задержали мужчину, который оставил на АЗС и возле административного здания муляжи бомб, сообщило ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Там уточнили, что инциденты произошли в ночь на 22 октября.

«[Подозреваемый] оставил два предмета, внешне похожих на взрывные устройства, на улицах Богородска: один — на территории АЗС, другой — около административного здания. После этого он скрылся на автомобиле. На место незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб, был объявлен план “Перехват”. В результате оперативных действий сотрудники ГАИ задержали злоумышленника в Выксе», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 3 ст. 207 УК РФ). Задержанным оказался несудимый местный житель 1987 года рождения, впоследствии его заключили под стражу. Машину, на которой передвигался мужчина, отправили на спецстоянку.

«Следователи выясняют мотивы преступления и проверяют возможную причастность к деянию других лиц. Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 8 лет», — уточнили в МВД.

Ранее сообщалось о случае в Санкт-Петербурге, где задержали мужчину, который с муляжом гранаты требовал в магазине выдать ему пельмени и алкоголь.