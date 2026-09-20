В Майкопе в жилом секторе упал беспилотник

В Майкопе беспилотный летательный аппарат упал на территории жилого сектора. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

О падении беспилотника сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. По его информации, на месте происшествия работают экстренные службы, представители профильных ведомств и администрации города.

Специалисты проводят необходимые мероприятия и оценивают последствия произошедшего. Обстоятельства падения беспилотника уточняются.

Ранее в станице Анастасиевская Краснодарского края оказались повреждены частные дома из-за БПЛА.