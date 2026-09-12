В Краснодаре трамвай сбил насмерть 11-летнюю девочку

В Краснодаре правоохранители устанавливают обстоятельства гибели девочки под колесами трамвая, сообщило региональное управление МВД в мессенджере «Макс».

По информации полиции, инцидент произошел накануне вечером на улице Стасова. Там трамвай сбил 11-летнюю школьницу, которая переходила пути в непредназначенном для этого месте.

«От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи», - говорится в публикации.

Сообщается о проведении полицейскими проверки по факту инцидента.

Ранее стало известно, что в Стамбуле при столкновении трамваев пострадали девять человек.