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В Индийском океане произошло землетрясение магнитудой 5,7

istockphoto.com
Москва, 21 сентября - АиФ-Москва.

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали в акватории Индийского океана. Соответствующая информация опубликована Геологической службой США (USGS).

Подземные толчки произошли в 20:54 по всемирному координированному времени, что соответствует 23:54 по московскому времени. Эпицентр располагался примерно в 1669 километрах от города Гебеха (Порт-Элизабет) в Южно-Африканской Республике.

Очаг землетрясения находился на глубине около 10 километров. Данных о последствиях происшествия или возможных разрушениях в приведенной информации не сообщается.

Ранее в Краснодарском крае, вблизи Новороссийска, были зарегистрированы толчки магнитудой 4,2.
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ПроисшествияземлетрясениеИндийский океан
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