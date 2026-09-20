В Индийском океане произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали в акватории Индийского океана. Соответствующая информация опубликована Геологической службой США (USGS).

Подземные толчки произошли в 20:54 по всемирному координированному времени, что соответствует 23:54 по московскому времени. Эпицентр располагался примерно в 1669 километрах от города Гебеха (Порт-Элизабет) в Южно-Африканской Республике.

Очаг землетрясения находился на глубине около 10 километров. Данных о последствиях происшествия или возможных разрушениях в приведенной информации не сообщается.

Ранее в Краснодарском крае, вблизи Новороссийска, были зарегистрированы толчки магнитудой 4,2.