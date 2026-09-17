В Горловке из-за БПЛА пострадали пять человек, включая детей

В городе Горловке в ДНР при украинской беспилотной атаке пострадали пять человек, в том числе трое детей, сообщил мэр Иван Приходько.

«Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Центрально-Городском районе Горловки ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей, среди которых дети 2019, 2011 годов рождения и девушка 2009 года рождения», — проинформировал градоначальник в Max.

Также в Центрально-Городском и Никитовском районах города из-за БПЛА пострадали несколько автомобилей, отметил Приходько.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник поразил легковую машину в Горловке, в результате чего пострадали два человека.