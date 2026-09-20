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В Германии беженке из Украины прислали букет с ядовитыми розами

freepik.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Украинская беженка, проживающая в немецком городе Нойштадт-Глеве, отравилась после распаковки букета цветов. Об этом сообщает Bild.

Муж пострадавшей заказал в интернет-магазине за 150 евро букет из 101 розы, который женщина должна была передать своей сестре в знак примирения после ссоры.

При вскрытии посылки из упаковочного материала начала вытекать неизвестная жидкость. После контакта с веществом девушка почувствовала недомогание и была госпитализирована. Лабораторные анализы выявили у девушки отравление ртутью.

Полиция Германии возбудила уголовное дело по факту покушения на причинение тяжкого вреда здоровью и незаконного обращения с опасными веществами.

При этом пострадавшая не считает виновным в случившемся продавца цветов, так как ранее оформляла у него заказы и не сталкивалась с проблемами.

Ранее в Нидерландах женщина отравила своего 44-летнего мужа, который устроил за ней слежку при помощи 13 камер.
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Происшествиябукет цветовотравление ртутьюбеженка из УкраиныГермания
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