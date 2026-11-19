В селе Хебатли Цунтинского района Дагестана произошел крупный пожар, распространившийся на семь строений. Среди охваченных огнем объектов оказалась местная общеобразовательная школа. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Первое сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 00:33 мск 19 ноября. Изначально очевидцы сообщили о двух горящих частных домах, позднее число охваченных огнем жилых зданий увеличилось до пяти. В ходе дальнейшей оценки обстановки спасатели установили, что пожар распространился на семь строений.

К тушению привлекли восемь пожарных расчетов — всего 32 человека и восемь единиц техники. Работу спасателей осложняют удаленность населенного пункта и отсутствие источников воды. По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Энгельсе Саратовской области произошёл пожар в десятиэтажном доме. Загорелась квартира на пятом этаже; площадь возгорания составила 12 кв. м. Пожарные вынесли из горящей квартиры женщину и грудного ребёнка без сознания.