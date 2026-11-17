В Черном море, в исключительной экономической зоне Болгарии затонул газовоз GAS HUSKY. Для спасения членов экипажа привлекали представителей военно-воздушных сил с авиационной техникой, сообщает министерство обороны Болгарии.

Об инциденте с судном ведомство рассказало 17 ноября. По его данным, вскоре после полуночи GAS HUSKY исчез с радаров, а в 8:02 был активирован аварийный буй, который подал сигнал о затонувшем судне.

На воздушную разведку района, где произошло крушение, вылетел Су-25. В результате удалось обнаружить спасательный плот, на котором находились все члены экипажа газовоза. После этого на место отправили вертолет, на борт которого подняли команду из 19 человек. Всех моряков доставили на военно-морскую базу Чайка.

Подробности о том, что стало причиной крушения газовоза, болгарское минобороны не раскрывает.