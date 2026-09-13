Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: меньше минуты
531

В Чехии поляки избили соотечественника, приняв его за украинца

кадр видео
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Граждане Польши избили своего соотечественника в чешской Остраве, ошибочно приняв его за украинца. Об этом сообщает издание Warsaw. 

Пострадавшим оказался Куба Хайзиг из польского Хожува. Мужчина путешествует на грузовом велосипеде вдоль исторических границ Верхней Силезии и собирает средства на лечение своей беременной партнерши, у которой обнаружили рак.

По данным издания, в центре Остравы несколько человек повалили Хайзига на землю и начали бить ногами. Во время нападения они называли мужчину украинцем.

Причиной ошибки стала желто-синяя шапка пострадавшего. Хайзиг носил головной убор в цветах Верхней Силезии, однако нападавшие приняли его за украинскую символику.

Сообщается, что мужчина возвращался из магазина и проходил мимо группы поляков. По его словам, он неожиданно получил удар по голове, после чего упал и подвергся избиению.

Ранее сообщалось, что в Польше за первое полугодие 2026 года зарегистрировали 180 преступлений на почве ненависти в отношении украинцев — на 30% больше, чем годом ранее. При этом жертвами нападений становились и сами поляки, которых ошибочно принимали за граждан Украины. В частности, в Лодзи местного жителя избили после того, как нападавший принял его за украинца.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПроисшествияЧехияукраинцыПроисшествияОстраванападениеизбиениеПольша
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть