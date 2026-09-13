В Чехии поляки избили соотечественника, приняв его за украинца

Граждане Польши избили своего соотечественника в чешской Остраве, ошибочно приняв его за украинца. Об этом сообщает издание Warsaw.

Пострадавшим оказался Куба Хайзиг из польского Хожува. Мужчина путешествует на грузовом велосипеде вдоль исторических границ Верхней Силезии и собирает средства на лечение своей беременной партнерши, у которой обнаружили рак.

По данным издания, в центре Остравы несколько человек повалили Хайзига на землю и начали бить ногами. Во время нападения они называли мужчину украинцем.

Причиной ошибки стала желто-синяя шапка пострадавшего. Хайзиг носил головной убор в цветах Верхней Силезии, однако нападавшие приняли его за украинскую символику.

Сообщается, что мужчина возвращался из магазина и проходил мимо группы поляков. По его словам, он неожиданно получил удар по голове, после чего упал и подвергся избиению.

Ранее сообщалось, что в Польше за первое полугодие 2026 года зарегистрировали 180 преступлений на почве ненависти в отношении украинцев — на 30% больше, чем годом ранее. При этом жертвами нападений становились и сами поляки, которых ошибочно принимали за граждан Украины. В частности, в Лодзи местного жителя избили после того, как нападавший принял его за украинца.