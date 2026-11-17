Десять детей младшего школьного возраста пострадали при падении на эскалаторе в торговом центре «Галерея» в Белграде. Семеро из них получили тяжелые травмы, еще трое — легкие. Об этом сообщил телеканал N1 со ссылкой на службу скорой помощи.

Инцидент произошел около 14:30 по местному времени (16:30 мск). Всех пострадавших доставили в Центр неотложной помощи. Большинству пострадавших 8-9 лет, среди них 5 мальчиков и 5 девочек.

По данным телеканала, школьники направлялись в кино вместе с преподавателем. По одной из версий, эскалатор внезапно остановился, а затем снова заработал, из-за чего дети начали падать друг на друга. Согласно другой версии, один из школьников зацепился шнурком и упал, а остальные не успели остановиться.

Точная причина происшествия устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полуторагодовалому мальчику зажевало руку на эскалаторе.